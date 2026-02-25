Hasil Playoff Liga Champions: Newcastle & Atletico Melaju, Inter Milan Tersingkir

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini hasil playoff Liga Champions 2026. Sebanyak empat pertandingan leg kedua babak playoff 16 besar Liga Champions digelar Rabu dini hari WIB. Sejumlah laga menghadirkan drama. Empat tim akhirnya berhasil merebut tiket ke babak 16 besar Liga Champions.

Kejutan terjadi pada babak playoff Liga Champions ini. Bodo/Glimt menyingkirkan Inter Milan yang merupakan finalis musim lalu.

Inter Milan dipermalukan oleh wakil Norwegia, Bodo/Glimt dengan skor 1-2 di Giuseppe Meazza. Kekalahan tersebut membuat Nerazzurri tersingkir dengan agregat 2-5, sementara Bodo/Glimt memastikan tempat di babak 16 besar.

Pada leg kedua playoff lainnya, kemenangan Atletico Madrid 4-1 atas Club Brugge di Wanda Metropolitano.

Alexander Sorloth menjadi bintang lewat torehan tiga golnya (hattrick).

Hasil tersebut membuat pasukan Diego Simeone unggul agregat 7-4 dan melaju ke fase berikutnya.

Kemenangan juga diraih Newcastle United.

Bermain di St James’ Park, The Magpies sukses menundukkan Qarabag FK dengan skor 3-2.