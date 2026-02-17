Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Positif Persita Tangerang Masih Terasa Hambar

Rabu, 18 Februari 2026 – 00:09 WIB
Hasil Positif Persita Tangerang Masih Terasa Hambar - JPNN.COM
Pemain Persita Tangerang Javlon Guseynov saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Indomilk Arena. Foto: Dokumentasi Persita

jpnn.com, JAKARTA - Raihan positif yang diraih Persita Tangerang sepanjang Super League 2025/26 masih terasa hambar.

Pelatih Persita Carlos Pena menilai penggemar sejati Pendekar Cisadane masih belum memberikan dukungannya kepada anak asuhannya.

Terlihat di laga melawan PSBS Biak, Senin (16/2), fan dari La Viola yang datang ke Indomilk Arena hanya sebanyak 1.522 penggemar dari kapasitas mencapai 15 ribu.

Baca Juga:

“Saya apresiasi kepada para penggemar yang sudah datang melawan PSBS Biak. Saya berharap bisa lebih penuh lagi stadion di setiap laga kandang,” ujar manajer kelahiran 28 Juli 1983 itu.

Senada dengan Pena, pemain Persita Javlon Guseynov juga meminta penggemar datang hadir mendukung perjuangan timya.

Menurut pemain kelahiran 24 Juni 1991 itu adanya dukungan membuat para pemain di lapangan termotivasi untuk meraih kemenangan.

Baca Juga:

Terlebih saat ini Persita tengah berjuang merangsek ke papan atas setelah menduduki peringkat keenam.

“Sama seperti pelatih, kami berharap dukungan dari penggemar karena setiap laga sangat penting,” katanya.

Raihan positif yang diraih Persita Tangerang sepanjang Super League 2025/26 masih terasa hambar karena dukungan penggemar masih kurang

