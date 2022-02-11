Hasil Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika: Juara Dunia Enam Kali Masih Santai
jpnn.com, LOMBOK - Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro menjadi yang tercepat pada tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Jumat (11/2).
Rider asal Spanyol itu menorehkan waktu satu menit, 32,466 detik.
Di tempat kedua ada Aleix Espargaro dari Rider Aprilia Racing dengan perbedaan waktu 0,471 detik.
Brad Binder dari tim Red Bull KTM Factory Racing bercokol di tempat ketiga dengan waktu satu menit 32.943
Adapun juara dunia enam kali MotoGP, Marc Marquez hanya mampu berada di urutan ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 33,776 detik.
Tes hari pertama MotoGP di Sirkuit Mandalika berlangsung pada Jumat (11/2) pagi hingga sore hari.
Kondisi lintasan sempat basah seusai pada malam diguyur hujan. Tidak heran, para raider sempat menunda untuk mencoba sirkuit di pagi hari.
Uji coba akhirnya dilanjutkan pada siang hari hingga petang seusai kondisi sirkuit kering dan para pembalap bisa kembali ke lintasan.(motogp/mcr16/jpnn)
Hasil latihan cepat MotoGP hari pertama Jumat (11/2) di Sirkuit Mandalika
1. Pol ESPARGARO - Repsol Honda Team - 1'32.466
2. Aleix ESPARGARO - Aprilia Racing - 1'32.937
3. Brad BINDER - Red Bull KTM Factory Racing - 1'32.943
4. Alex RINS - Team SUZUKI ECSTAR - 1'33.058
5. Fabio QUARTARARO - Monster Energy Yamaha - 1'33.108
6. Jack MILLER - Ducati Lenovo Team - 1'33.114
7. Maverick VIÑALES - Aprilia Racing - 1'33.147
8. Joan MIR - Team SUZUKI ECSTAR - 1'33.244
9. Andrea DOVIZIOSO - WithU Yamaha RNF - 1'33.245
10. Jorge MARTIN - Pramac Racing - 1'33.358
11. Takaaki NAKAGAMI - LCR Honda IDEMITSU - 1'33.394
12. Franco MORBIDELLI - Monster Energy Yamaha - 1'33.518
13. Johann ZARCO - Pramac Racing - 1'33.592
14. Fabio DI GIANNANTONIO - Gresini Racing - 1'33.683
15. Alex MARQUEZ - LCR Honda IDEMITSU - 1'33.700
16. Miguel OLIVEIRA - Red Bull KTM Factory Racing - 1'33.748
17. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - 1'33.776
18. Enea BASTIANINI - Gresini Racing - 1'33.954
19. Raul FERNANDEZ - Tech 3 KTM Factory Racing - 1'33.966
20. Luca MARINI - Mooney VR46 Racing Team - 1'34.165
21. Marco BEZZECCHI - Mooney VR46 Racing Team - 1'34.173
22. Francesco BAGNAIA - Ducati Lenovo Team - 1'34.318
23. Darryn BINDER - WithU Yamaha RNF - 1'34.495
24. Remy GARDNER - Tech 3 KTM Factory Racing - 1'34.603
Hasil pramusim MotoGP 2022 hari pertama di Sirkuit Mandalika. Juara dunia enam kali masih santai.
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