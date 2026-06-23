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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Prancis vs Irak 3-0, Didier Deschamps Puas Les Bleus Kendalikan Permainan

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:59 WIB
Hasil Prancis vs Irak 3-0, Didier Deschamps Puas Les Bleus Kendalikan Permainan - JPNN.COM
Pelatih Prancis Didier Deschamps melambaikan tangan kepada para penggemar setelah Les Bleus memenangkan pertandingan melawan Irak pada Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia 22 Juni 2026. (Foto: AFP/ Franck Fife)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis menang telak 3-0 atas Irak laga kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa WIB.

Prancis memetik kemenangan kedua di Piala Dunia 2026, setelah di laga pertama menaklukkan Senegal 3-1. Hasil ini membuat Les Bleus lulus ke fase gugur.

Pelatih Prancis Didier Deschamps puas dengan perorma timnya yang mengendalikan permainan saat melawan Irak.

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Dalam laga itu, Les Bleus mengendalikan jalannya pertandingan hingga mencetak tiga gol.

Adapun tiga gol Les Bleus masing-masing dipersembahkan Kylian Mbappe (2) dan Ousmane Dembele (1).

"Di babak kedua, kami benar-benar mengendalikan permainan, mengingat bahwa itu bukanlah hal yang mudah mengingat apa yang telah terjadi," kata Deschamps seusai pertandingan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta.

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Kini, Didier Deschamps akan menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Norwegia pada laga ketiga Grup I Piala Dunia 2026.

Hasil melawan Norwegia nanti akan menentukan posisi juara grup.

Hasil Piala Dunia 2026 Prancis vs Irak 3-0, Didier Deschamps Ppuas Les Bleus mengendalikan permainan.

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TAGS   Piala Dunia 2026  prancis vs irak  Hasil Piala Dunia 2026  Didier Deschamps  Les Bleus 
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