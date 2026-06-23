Hasil Prancis vs Irak 3-0, Didier Deschamps Puas Les Bleus Kendalikan Permainan

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis menang telak 3-0 atas Irak laga kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa WIB.

Prancis memetik kemenangan kedua di Piala Dunia 2026, setelah di laga pertama menaklukkan Senegal 3-1. Hasil ini membuat Les Bleus lulus ke fase gugur.

Pelatih Prancis Didier Deschamps puas dengan perorma timnya yang mengendalikan permainan saat melawan Irak.

Dalam laga itu, Les Bleus mengendalikan jalannya pertandingan hingga mencetak tiga gol.

Adapun tiga gol Les Bleus masing-masing dipersembahkan Kylian Mbappe (2) dan Ousmane Dembele (1).

"Di babak kedua, kami benar-benar mengendalikan permainan, mengingat bahwa itu bukanlah hal yang mudah mengingat apa yang telah terjadi," kata Deschamps seusai pertandingan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta.

Kini, Didier Deschamps akan menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Norwegia pada laga ketiga Grup I Piala Dunia 2026.

Hasil melawan Norwegia nanti akan menentukan posisi juara grup.