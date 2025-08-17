Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Race MotoGP Austria: Ada Motor Terbakar, Aldeguer Sensasional, Marc Marquez Juara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 20:21 WIB
Pemilik podium grand prix MotoGP Austria (dari kiri) Fermin Aldeguer, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - SPIELBERG – Putaran kedua MotoGP 2025 dibuka dengan balapan sensasional pada race MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8) malam WIB.

Marc Marquez lagi dan lagi finis pertama, dan rekan satu timnya di Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia a.k.a Pecco lagi dan lagi bermasalah.

Marc mencatat kemenangan ke-1000 dalam sejarah race MotoGP dan sekaligus mengukir enam kemenangan beruntun -pertama sejak 2014.

Namun, sensasi balapan utama MotoGP Austria bukan milik Marc Marquez saja.

Marc finis pertama setelah bersusah payah menyalip Marco Bezzechi yang tampil konsisten setidaknya hingga setengah jalannya balapan.

Bukan cuma Bezzecchi. Ada satu nama lagi yang pantas mendapat tepuk tangan meriah, yakni Fermin Aldeguer. Pembalap Gresini itu finis kedua, di belakang Marc di depan Bezzecchi.

Sebelum memastikan podium kedua, Aldeguer yang start dari posisi ke-6 itu harus melorot ke urutan ke-8, lalu menggila, menduduki posisi ke-5, ke-4, ke-3, dan akhirnya kedua.

Race atau grand prix MotoGP Austria juga diwarnai tumbangnya juara dunia 2024 Jorge Martin dan terbakarnya motor kuning VR46 Racing Team yang ditunggangi Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez finis pertama pada race MotoGP Austria. Cek hasil lengkapnya di sini.

