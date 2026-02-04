Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Hasil Rakernas AMDATARA, Berkomitmen Lahirkan Industri AMDK Berdaya Saing Tinggi

Rabu, 04 Februari 2026 – 14:14 WIB
Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama. Foto: Dok. AMDATARA

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama.

Forum strategis ini dilakukan untuk merapatkan barisan, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan arah kebijakan organisasi dalam mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Umum AMDATARA Karyanto Wibowo dalam sambutannya menyatakan dalam satu setengah bulan berdiri, Amdatara sudah melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang strategis seperti Kementerian lingkungan hidup (KLH), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Pemerintah selaku mitra strategis kami,” ujar Karyanto di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Selain itu, lanjutnya, Amdatara juga sudah memperkuat jaringan DPD sebagai bagian jenis struktur organisasi DPW.

Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan layanan ke anggota untuk menjalani kolaborasi dengan pemerintah daerah

“Karena sebagian besar perusahaan AMDK berada di daerah sehingga memang sangat penting bagi kita untuk memperkuat jaringan kita di daerah,” ucap Karyanto.

Sebagai perkumpulan baru, dia mengatakan AMDATARA akan memperkuat dua hal.

