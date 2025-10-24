Hasil Riset IDSIGHT: Amran Peringkat Kedua Menteri Terfavorit

jpnn.com - JAKARTA – Hasil riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) menunjukkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berada di posisi kedua menteri paling favorit di Kabinet Merah Putih.

Adapun posisi teratas daftar menteri paling favorit ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan penilaian positif mencapai 83,7 persen.

“Meskipun baru sebulan menjabat, Menkeu Purbaya menjadi sosok paling difavoritkan oleh publik di antara deretan para pembantu Presiden Prabowo,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10).

IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun milik menteri/kepala badan atau kementerian.

Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 24 September-3 Oktober 2025.

Pergantian tim ekonomi memang sempat menimbulkan pesimisme, tetapi gaya berbeda yang ditampilkan Purbaya dengan lugas, blak-blakan, dan turun ke lapangan menjadikannya sebagai idola baru masyarakat.

“Kehadiran Menkeu Purbaya membangkitkan optimisme akan adanya perbaikan ekonomi dan bersih-bersih di pemerintahan,” tutur Johan.

Gebrakan Purbaya antara lain mengucurkan dana Rp200 triliun yang berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) kepada bank-bank Himbara ditujukan untuk disalurkan pada kredit produktif, khususnya bagi industri padat karya yang banyak menyerap lapangan kerja serta sektor UMKM.