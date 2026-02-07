Hasil Seleknas PBSI 2026: 3 Wakil PB Djarum Digdaya, Jaya Raya dan GBA Berbagai Gelar

Sabtu, 07 Februari 2026 – 16:37 WIB

jpnn.com, KARAWANG - Pebulu tangkis asal klub PB Djarum kirim tiga wakil ke Pelatnas Cipayung seusai menjadi juara Seleknas PBSI 2026.

Berlaga di Majeh Arena, Karawang, Sabtu (7/2) tercatat Jolin Angelina (tunggal putri), Halifia Usni Pratiwi/Selsi Josika (ganda putri) dan Ikhsan Lintang Pramudya/Salsabila Zahra Aulia (ganda campuran) tampil di podium tertinggi.

Jolin Angelina yang sejak awal diunggulkan mampu mengatasi perlawanan wakil Pelatkot Tangerang Selatan, Wening Arviani Sabrina straight game 21-13, 23-21.

Hasil ini membuat tunggal putri kelahiran 15 Juni 2008 itu bangkit seusai di Kejurnas PBSI 2025 hanya mampu menjadi semifinalis.

Dari sektor ganda putri, pasangan Halifia Usni Pratiwi/Selsi Josika di luar dugaan mampu menjadi juara.

Pasangan yang baru dipasangkan itu tercatat mengatasi perlawanan rekan satu timnya yakni Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri lewat pertarungan ketat 23-21, 19-21, 21-14.

Adapun di sektor ganda campuran yakni Ikhsan Lintang Pramudya/Salsabila Zahra Aulia seusai prediksi menjadi juara.

Keduanya tampil digdaya di partai puncak seusai mengalahkan rekan satu klubnya, yaitu Theodorus Steve Kurniawan/Leonora Keyla Frandrica staight game 21-18, 21-17.