Hasil Seleksi Jalur Domisili SMPN Tangsel Diumumkan Malam Ini, Pemkot Jamin Transparansi

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Tahap I jalur domisili pada malam ini, Jumat 26 Juni 2026, pukul 21.00 WIB.

Orang tua dan calon siswa dapat melihat hasil seleksi tersebut secara langsung melalui situs resmi spmb.tangerangselatankota.go.id.

Untuk memastikan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara digital dan terbuka.

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"Sistem seleksi jalur domisili ini berbasis pada jarak koordinat rumah calon peserta didik ke sekolah tujuan yang dihitung secara otomatis oleh sistem, sehingga meminimalkan potensi intervensi manual atau praktik titipan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin saat dihubungi hari ini.

Pemkot meminta masyarakat memantau pengumuman hanya dari kanal resmi demi menghindari simpang siur informasi dan penipuan.

"Malam ini pukul 21.00 WIB, hasil seleksi tahap I jalur domisili resmi dirilis. Kami mengimbau masyarakat mengakses langsung situs resmi agar mendapatkan data yang valid. Bagi calon siswa yang dinyatakan lolos, proses daftar ulang akan langsung dibuka esok hari, 27 Juni 2026," ujar Asep.

Dia menjelaskan bahwa bagi pendaftar yang belum lolos pada jalur domisili, proses seleksi masih akan berlanjut ke tahap berikutnya yang juga dibuka secara transparan.

"Masyarakat yang belum beruntung di tahap pertama tidak perlu berkecil hati. Kami masih membuka pendaftaran Tahap II pada 29, 30 Juni, dan 1 Juli 2026 untuk jalur mutasi pindah tugas, anak guru, serta prestasi akademik hasil lomba maupun nilai rapor, yang hasilnya akan diumumkan pada 4 Juli dan daftar ulang pada 6 Juli 2026," kata Asep.