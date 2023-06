Hasil Semifinal Singapore Open 2023: An Se Young Terlalu Hot

jpnn.com - SINGAPORE - An Se Young (Korea) terlalu tangguh buat Tai Tzu Ying (Taiwan) saat kedua pemain bersua di semifinal tunggal putri Singapore Open 2023, di Singapore Indoor Stadium, Sabtu (10/6) sore WIB.

An tampil hot, mengontrol jalannya pertandingan, menang dengan straight game 21-16, 21-14.

Duel antara peringkat kedua dunia (An) vs ranking tiga itu hanya berlangsung selama 41 menit.

Rekor pertemuan pun kini makin jomplang, 6-2 An Se Young unggul.

Pada final besok, An akan menghadapi tunggal putri nomor satu dunia Akane Yamaguchi (Jepang).

Akane sampai ke laga puncak seusai mengalahkan peringkat ke-4 dunia Chen Yu Fei (China) 21-10, 18-21, 21-16.

Duel Akane vs An besok merupakan pertemuan ke-20. Head to head sementara ini 12-7 Akane unggul. (bwf/jpnn)

Hasil dan Jadwal Semifinal Singapore Open 2023

