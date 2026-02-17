Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan Jatuh pada Kamis Besok

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2) besok.

Ketetapan itu setelah Kemenag bersama organisasi keislaman menggelar sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2) ini.

"Berdasarkan hasil hisab, disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa ini.

Menag melanjutkan hasil sidang isbat pemerintah setelah dilakukan musyawarah bersama juga dengan ahli astronomi, ilmuwan falak, hingga pakar.

"Musyawarah itu mengacu hasil rukiah dan hisab yang telah dilakukan tim Kemenag dan ormas lain serta dikonfirmasi petugas yang ditempatkan setidaknya di 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," kata Nasaruddin.

Dia menuturkan Indonesia memakai kriteria visibilitas MABIMS dalam menetapkan 1 Ramadan, yakni tinggi hilal tiga derajat dan sudut elongasi 64 derajat.

"Ini standar Asia Tenggara," ujar Nasaruddin.

Menurutnya, hasil pengamatan hilal berdasarkan hisab pada Selasa itu menunjukkan kriteria visibilitas MABIMS tak terpenuhi.