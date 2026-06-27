Hasil Sprint MotoGP Belanda Sukar Dipercaya

Sabtu, 27 Juni 2026 – 20:59 WIB

jpnn.com - ASSEN - Sprint MotoGP Belanda 2026 di Circuit Assen, Sabtu (27/6) malam WIB milik Trackhouse Aprilia.

Dua pembalap tim satelit Aprilia itu, yakni Raul Fernandez dan Ai Ogura finis di posisi pertama dan kedua.

Trackhouse Aprilia tak pernah begitu sebelumya. Bersejarah!

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Keberhasilan yang tak mudah, terutama buat Raul Fernandez yang start dari posisi ke-4.

Pembalap Spanyol itu harus bertarung ketat terlebih dahulu dengan duo pembalap tim pabrikan Aprilia, yaitu Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, serta dengan Ai Ogura.

Setelah finis, Raul pun tak bisa banyak berkata.

"Ini jelas membuat saya bahagia. Sukar dipercaya, kami finis satu-dua, ini yang pertama buat tim. Besok (race) merupakan balapan yang lebih panjang, tentu berbeda, tetapi kami sudah punya catatan kekurangan," tutur Raul kepada awak MotoGP seusai sprint.

Ai Ogura juga happy. Pembalap dari Jepang itu menyebut hasil sprint bisa menjadi pelajaran berharga untuk race.