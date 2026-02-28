Hasil Sprint MotoGP Thailand: Bezzecchi Tumbang, Marquez Kena Penalti, Bos Ducati Marah

Sabtu, 28 Februari 2026 – 16:44 WIB

jpnn.com - BURIRAM - Sprint MotoGP Thailand di Chang International Circuit, Buriram, Sabtu (28/2) sore WIB sarat drama.

Marco Bezzecchi (Aprilia) yang menduduki pole, gagal menyelesaikan sprint lantaran terjatuh di awal lomba.

Saat itu Bezzecchi sedang memimpin sprint, setelah bersaing keta, bergantian memimpin dengan Marc Marquez (Ducati).

Setelah Bezzecchi out, terjadi 'pertarungan' tak terduga antara Marc Marquez vs Pedro Acosta (KTM).

Marc dan Acosta membuat sprint di Buriram -pembuka semua balapan tahun ini, tegang.

Acosta berani meladeni Marc. Kadang side by side, sesekali nyaris bersenggolan.

Puncaknya ketika Marc 'menyentuh' Acosta dan membuat Acosta melebar.

Marc pun mendapat hukuman penalti turun satu posisi.