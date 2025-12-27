Hasil Super League Persik Vs Persis, 3 Gol Lahir di Brawijaya

Sabtu, 27 Desember 2025 – 17:39 WIB

jpnn.com - KEDIRI – Persik Kediri mendulang tiga poin setelah menampar Persis Solo pada laga tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (27/12) sore WIB.

Setelah dua babak, Persik menang 2-1.

Brawijaya yang sesak dengan pendukung Macan Putih -julukan Persik, bergemuruh setelah Ezra Walian membuka skor melalui penalti pada menit ke-19.

Di ujung babak pertama, Persik unggul 2-0 melalui Jose Enrique.

Persis Solo si juru kunci memperkecil kedudukan setelah heading Xandro Schenk merobek gawang Persik pada menit 90+2.

Hasil laga membuat Persik kini mengoleksi 18 poin setelah lima kali menang, dua kali imbang, dan tujuh kali tumbang.