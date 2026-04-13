JPNN.com - Internasional - Amerika

Hasil Survei: 62% Warga AS Menilai Trump Tidak Punya Rencana Jelas

Senin, 13 April 2026 – 04:22 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - MOSKOW - Hasil survei YouGov bersama CBS News yang dirilis Minggu menunjukkan hampir 70 persen warga Amerika Serikat menyatakan khawatir atas konflik antara AS dan Iran.

Sebanyak 68 persen responden memilih kata “khawatir” untuk menggambarkan perasaan mereka.

Selain itu, 57 persen responsen mengaku merasa tertekan, dan 54 persen menyatakan marah.

Survei itu juga menunjukkan 59 persen warga menilai konflik berjalan “agak buruk” atau “sangat buruk” bagi AS, naik dua poin dibanding 22 Maret.

Selain itu, 62 persen responden menilai Presiden Donald Trump tidak memiliki rencana jelas terkait konflik tersebut.

Sementara itu, 66 persen responden menyebut pemerintah belum menjelaskan tujuan militernya.

Ancaman Trump untuk “menghancurkan peradaban Iran” yang diunggah di Truth Social pada 7 April dinilai negatif oleh 59 persen responden, dengan 47 persen menyatakan sangat tidak menyukai pernyataan tersebut.

Secara keseluruhan, 64 persen warga AS tidak menyetujui cara Trump menangani situasi dengan Iran, naik dua poin dari survei sebelumnya.

Sumber Sputnik/RIA Novosti

TAGS   Donald Trump  Hasil Survei  Iran  Amerika Serikat  Gencatan senjata 
