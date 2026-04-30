JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Hasil Survei: 85,8 Persen Publik Puas Kinerja Pelindo

Jumat, 01 Mei 2026 – 01:37 WIB
Hasil Survei: 85,8 Persen Publik Puas Kinerja Pelindo - JPNN.COM
Kinerja pelayanan PT Pelindo menunjukkan tren positif. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Laboratorium Suara Indonesia merilis survei terbaru terkait tingkat kepuasan pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo hingga Maret 2026.

Direktur Eksekutif Ahmad Zaki mengatakan survei menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelanggan.

Tercatat 85,8 persen responden merasa puas dengan kinerja pelayanan Pelindo dan sebanyak 12,1 persen tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

"Terkait kinerja Pelindo untuk layanan pendukung pelabuhan, termasuk lapangan penumpukan, pergudangan, dan freight forwarding sebanyak 84,6 persen responden puas dan sebanyak 12,2 persen tidak puas dan sebanyak 3,2 persen tidak menjawab," kata Zaki dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Sementara, hasil survei terkait waktu tunggu kapal (waiting time) sebanyak 87,3 persen responden puas dengan kinerja Pelindo terkait pengelolaan waktu tunggu kapal dan sebanyak 10,2 persen tidak puas, dan selebihnya 2,5 persen tidak menjawab.

Hasil survei terkait Waktu pelayanan pemanduan (Pilotage) oleh Pelindo sebanyak 88,2 persen persen puas atas layanan pemanduan kapal dan sebanyak 8,6 persen tidak puas dan sebanyak 3,2 persen tidak menjawab.

Hasil survei terkait pada layanan terminal penumpang oleh Pelindo sebanyak 89,8 persen responden merasa puas dan sebanyak 7,6 persen tidak puas dan 2,6 persen tidak menjawab.

Terhadap kualitas layanan pelanggan terminal peti kemas menunjukan sebanyak 90,2 persen responden merasa puas dan sebanyak 7,1 persen tidak puas, serta 2,7 persen tidak menjawab.

Laboratorium Suara Indonesia merilis survei terbaru terkait tingkat kepuasan pelanggan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo hingga Maret 2026

