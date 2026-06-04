Hasil Survei Citra Nasional Network Terkait Kinerja Pertamina Dinilai Sejalan dengan Keinginan Publik

jpnn.com - Hasil survei Citra Nasional Network (CNN) mencatat mayoritas responden memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pertamina, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi energi, pelayanan SPBU, hingga transformasi digital melalui aplikasi MyPertamina.

Survei yang dirilis pada medio Mei 2026 itu dilakukan pada 4–17 April 2026. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasional dan komunikasi Pertamina berada di angka 83,7 persen.

Direktur Utama Citra Nasional Network Muhammad Sutisna menyebut angka itu mencerminkan keberhasilan perusahaan menjaga pasokan energi nasional di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional.

Survei nasional ini melibatkan 1.580 responden pengguna aktif Bio Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,47 persen.

Menanggapi hasil survei Citra Nasional Network tersebut, pengamat strategi intilejen keuangan dan ekonomi dari Universitas Indonesia Chabibi Syaefuddin, mengatakan tingginya kepercayaan publik menunjukkan masyarakat masih menilai Pertamina sebagai institusi strategis yang mampu menjaga stabilitas energi nasional.

"Kepercayaan publik yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai Pertamina mampu menjaga stabilitas distribusi energi nasional secara berkelanjutan," ujar Chabibi melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

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Dalam hal pola konsumsi energi masyarakat berdasarkan hasil survei, sebanyak 67,2 persen responden mengaku menggunakan BBM Pertamina setiap hari, sementara 29,1 persen menggunakan BBM setiap tiga hari sekali dan 3,7 persen mengakses BBM di atas tiga hari.

"Hasil ini menjelaskan bahwa kinerja Pertamina dengan jaringannya masih mendominasi stabilitas energi nasional," ujarnya.