Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hasil Survei IndexMundi Bikin Heboh, Burhanuddin Muhtadi Soroti Kelemahan Metodologi

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:27 WIB
Hasil Survei IndexMundi Bikin Heboh, Burhanuddin Muhtadi Soroti Kelemahan Metodologi - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Foto: Hafidz Mubarak/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyoroti survei yang dirilis IndexMundi Global Surveys. Dia menilai survei bukan ditujukan pada objek yang dinilai, melainkan pada kualitas metodologi yang digunakan.

Burhanuddin menyebut sebuah hasil survei harus ditopang metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Salah satu survei yang menuai sorotan banyak pihak, yakni menempatkan Polri sebagai institusi yang dipersepsikan paling korup di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Mekanisme pengumpulan data melalui survei daring terbuka, menurutnya, tidak mampu menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Data yang terkumpul hanya mencerminkan pandangan dari sebagian pengguna internet yang memilih untuk berpartisipasi.

"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.

Baca Juga:

Burhanuddin memaparkan salah satu persoalan mendasar dalam survei tersebut adalah munculnya bias sampel atau sampling bias.

Hal itu terjadi karena responden hanya berasal dari individu yang memiliki akses internet, memahami teknologi, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam platform survei.

Burhanuddin Muhtati menyoroti lemahnya metodologi surbei IndexMundi yang menjadikan Polri sebagai lembaga korup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Burhanuddin Muhtadi  Hasil Survei  Survei Terbaru  metodologi 
BERITA BURHANUDDIN MUHTADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp