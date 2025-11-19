Hasil Survei RPI: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis hasil survei nasional yang memotret kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (LPH).

Secara umum, hasil survei itu menempatkan kinerja Kepolisian RI (Polri) sebagai LPH dengan kinerja terbaik.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Dia menyebutkan secara umum, rating Polri itu berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai LPH dengan kinerja terbaik.

“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20.5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19.9 persen, menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18.5 persen, Komisi Yudisial 16.5 persen, KPK 12.9 persen dan Mahkamah Konstitusi dengan 9.5 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2.2 persen,” katanya.

RPI juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dan mayoritas menyatakan puas.

Dari temuan survei RPI, masyarakat yang menjawab puas sebanyak 79,8 persen persen dengan kinerja Polri, 2,4 menjawab tidak puas, sedang atau netral sebesar 15,7 persen, dan terakhir sebesar 2,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Dia melanjutkan saat pihaknya ingin mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, diperoleh dengan ragam jawaban dan yang tertinggi adalah terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.