Hasil Survei Ungkap 62 Persen Responden Merasa Terbebani Menjadi Orang Tua

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi seorang ibu di dunia modern saat ini memang tidak mudah. Berdasarkan survei dari Ohio State University, sebagian besar orang tua merasa kelelahan (burnout) karena tuntutan dalam membesarkan anak.

Sekitar 62% merasa terbebani oleh tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Hal ini karena setiap keputusan Bunda juga harus dipilih dengan cermat agar kesehatan, kebahagiaan, dan ekonomi keluarga tetap seimbang.

Tak jarang rasa khawatir jadi muncul, terutama saat memikirkan apakah Si Kecil sudah mendapatkan yang terbaik, terutama ketika tahu setiap langkah tumbuh kembang adalah momen berharga, karena waktu tak bisa kembali.

“Fase tumbuh kembang merupakan periode yang sangat penting bagi anak sehingga setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik," kata Brand Manager Morinaga Chil*Go!, Andre Gusli, Sabtu (20/9).

Rahasia Si Kecil menjadi cerdas dan aktif terletak pada nutrisi otak yang mendukung konsentrasi dan perkembangan daya pikir.

Sambil melatih sensorik dan motorik, seorang ibu juga bisa memberikan perlindungan ekstra lewat asupan vitamin yang membantu menjaga daya tahan tubuh tetap fit saat bereksplorasi.

"Kami mendampingi Bunda modern di seluruh Indonesia mendukung Si Kecil mencapai prestasi," ujarnya.

Morinaga menghadirkan kegiatan Bintangnya Chil*Go!, sebagai wadah bagi anak-anak untuk dapat berprestasi dalam bidang apapun.