JPNN.com - Nasional - Hukum

Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana Diumumkan Hari Ini, Ridwan Kamil Bakal Menerima

Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:52 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Hasil tes DNA hak identitas anak antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana akan diumumkan Bareskrim Polri hari ini. 

Politisi Golkar yang karib disapa Emil itu pun memastikan siap menerima semua hasil dari tes tersebut. 

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar memastikan kliennya akan legawa dan menerima seluruh hasil tes DNA yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. 

"Kami tidak bicara optimistis atau tidak ini soal kepastian hukum dalam rangka proses penyidikan, kami menyampaikan apa pun hasilnya, menerima dengan tanggung jawab," kata Muslim saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2025). 

Kendati begitu, Muslim menyatakan bahwa Ridwan Kamil (RK) dipastikan tidak akan hadir secara langsung, dan akan diwakilkan oleh tim kuasa hukum dalam menerima hasil tes DNA itu. 

Alasan berhalangan hadir, dikarenakan yang bersangkutan tengah menjalani urusan ekerjaan. 

"Dihadiri oleh kami kuasa hukum. Pak RK sedang menyelesaikan urusan profesional yang dia tidak bisa tinggalkan. Sejak awal Pak RK telah memandatkan kepada kami kuasa hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Muslim menyampaikan, kehadiran Ridwan Kamil dipastikan hanya dalam momentum tertentu saja. Seperti saat pengambilan tes DNA beberapa waktu lalu. Selebihnya, semua diwakilkan oleh tim kuasa hukum. 

Hasil tes DNA hak identitas eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, hari ini akan diumumkan Bareskrim Polri. Begini respons Kang Emil.

TAGS   hasil tes dna  Ridwan Kamil  Lisa Mariana  Bareskrim  Bareskrim Polri 
