Hasil Tes DNA Tak Identik, Lisa Mariana: Tak Akan Kubiarkan Kecurangan Terjadi

Kamis, 21 Agustus 2025 – 04:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana menanggapi hasil tes DNA anaknya berinisial CA yang dinyatakan tidak identik dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dalam siaran langsung di akun TikTok pribadinya, Rabu (20/8), dia mengaku sudah mengetahui sejak awal bahwa hasil tes tersebut akan negatif.

Lisa Mariana menyebut adanya kejanggalan dalam proses pemeriksaan DNA putrinya tersebut.

“Hasil bakal negatif, itu sudah tahu. Santai. Tidak akan kubiarkan kecurangan terjadi,” kata Lisa sambil menahan tangis.

Lisa juga menegaskan dirinya tidak takut menghadapi kemungkinan gugatan hukum terkait tudingan yang selama ini dia lontarkan.

“Gue enggak takut digugat,” sambung Lisa, dalam siaran live yang disaksikan ribuan pengikutnya.

Selain itu, Lisa menyatakan akan hadir sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Agustus 2025.

Dia mengisyaratkan bakal membongkar hal-hal lain yang menurutnya belum terungkap.