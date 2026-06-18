Hasil Uji Tabrak NCAP Haval Julion dan KIA Sonet Buruk

Kamis, 18 Juni 2026 – 20:19 WIB

jpnn.com - Hasil uji tabrak terbaru dari Global NCAP menyoroti masih rendahnya standar keselamatan pada sejumlah SUV kompak yang dipasarkan.

Dua model yang cukup populer, yakni Haval Jolion dan Kia Sonet, memperoleh nilai keselamatan yang jauh dari memuaskan.

Dalam pengujian yang dilakukan melalui program Safer Cars for Africa, Kia Sonet hanya meraih rating satu bintang untuk perlindungan penumpang dewasa.

Sementara itu, Haval Jolion sedikit lebih baik dengan perolehan dua bintang.

Unit yang diuji merupakan kendaraan spesifikasi Afrika Selatan yang dibeli secara acak dari diler setempat sebelum menjalani tes tabrak di Jerman.

Global NCAP menyebut rendahnya rating kedua model tersebut terutama dipengaruhi absennya airbag pelindung kepala samping, sebagai fitur standar pada varian yang diuji.

Kia Sonet menjadi model dengan hasil paling mengecewakan. Struktur kabin dan area pijakan kaki dinilai tidak stabil saat benturan terjadi.

Selain itu, perlindungan pada area dada dalam simulasi tabrakan samping juga tergolong buruk, sehingga membuat SUV tersebut hanya memperoleh satu bintang.