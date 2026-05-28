Olahraga - Sepak Bola

Hasil Undian Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Indonesia Masuk Grup Neraka Bersama Australia dan Malaysia

Kamis, 28 Mei 2026 – 22:30 WIB
Piala AFF U-19 2026, Timnas U-19 Indonesia menempati grup H. Ilustrasi Suporter Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas U-20 Indonesia resmi tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 China setelah hasil undian Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (28/5).

Skuad Garuda Muda dipastikan menghadapi jalan terjal karena harus bersaing dengan juara bertahan Australia, rival abadi Malaysia, dan tuan rumah kualifikasi Laos.

Kualifikasi Piala Asia U20 2027 dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 6 September 2026 dengan menggunakan format baru yang diperkenalkan AFC.

Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam delapan grup, di mana hanya delapan juara grup dan tujuh runner-up terbaik dari Grup A sampai Grup H yang berhak lolos ke putaran final.

Grup I sampai Grup K adalah grup terpisah yang masuk dalam Development Phase, dengan tim-tim yang menjadi juara dan runner-up grup di sini tak bisa lolos ke putaran final edisi 2027 dan baru bisa mengikuti babak kualifikasi di edisi berikutnya.

Bagi timnas U20, persiapan menuju kualifikasi kini terus dimatangkan melalui pemusatan latihan (TC) di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto. Eks pelatih timnas Indonesia U-17 tersebut sebelumnya berhasil membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U-17 2025 Qatar dan kini dipercaya dapat mengulanginya bersama timnas U20.

Saat ini, persiapan tim sedang dimatangkan dengan ujian pertama pada turnamen ASEAN U19 Boys’ Championship 2026 yang dimainkan di Medan, Sumatera Utara, pada 1-13 Juni.

