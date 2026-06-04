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Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:55 WIB
Hasil VNL 2026: Jepang Menang Comeback, di Brasil Mati Lampu - JPNN.COM
Prancis vs Jepang di Week 1 VNL 2026, Quebec City, Kanada. Foto: volleyballworld

jpnn.com - QUEBEC CITY - Salah satu kekuatan utama voli putri dunia, Jepang, memenangi laga pertama mereka di Volleyball Nations League atau VNL 2026.

Jepang yang turun dengan mayoritas pemain tahun lalu, yang terbilang masih muda, mengalahkan Prancis 3-1 di Quebec City, Kanada, Kamis (4/6) dini hari WIB.

Mayu Ishikawa dan kawan-kawan tertinggal lebih dahulu 23-25, 25-12, 25-22, 25-13.

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Outside hitter Sato Yoshino (24 tahun) menjadi pencetak angka terbanyak dalam laga tersebut, 18 poin.

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"Kami mendapat banyak pelajaran dari kekalahan ini," ujar outside hitter Prancis Lilou Ratahiry kepada awak VBTV seusai pertandingan.

Ratahiry tampil lumayan, menyumbang 16 poin untuk timnya.

Saat berita ini diracik, sedang berlangsung pertandingan Weei 1 VNL 2026 Brasil vs Belanda di set ke-4

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TAGS   VNL 2026  Jepang  VNL  Brasil  Italia  Turki  VNL 2026 Putri 
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