Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Hasil Vote Terpilih 10 Pebasket Berkesempatan Bersaing di DBL Camp 2026

Jumat, 13 Maret 2026 – 23:52 WIB
Ilustrasi DBL All Star 2025 yang berlatih di Chicago, Amerika Serikat. Foto: DBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian menuju DBL Camp 2026 baru dimulai dengan terpilih 10 pemain melalui voting.

Masing-masing pemain putra dan putri terpilih untuk bersaing memperebutkan tiket berlatih ke Amerika Serikat.

Dari sektor putra, Harfelim Gio Pande Sinaga dari SMA Santo Yosef Kota Pangkalpinang menjadi pemain yang mendapatkan suara terbanyak dengan 20.531 votes.

Baca Juga:

Gio tercatat punya prestasi mentereng di Bangka Belitung dengan pengalaman membela tim Popda sejak SMP dan bermain POPNAS di Jakarta.

Bersama sang ayah, tercatat Gio aktif menggalang dukungan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan perjalanannya di dunia basket.

Di kategori putri ada Praisey Blessed dari SMA BPK Penabur Cirebon. Dia meraih posisi voting keempat terbanyak dengan 11.937 votes.

Baca Juga:

Praisey sebelumnya pernah menorehkan prestasi gemilang dengan terpilih sebagai bagian dari skuad DBL All-Star 2024, sekaligus dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP). 

Wanita bertinggi badan 169 cm itu harus menepi dari DBL Camp akibat cedera ACL yang dialaminya menjelang pelaksanaan kamp.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pebasket muda  DBL Camp 2026  Basket  Pebasket Indonesia 
BERITA PEBASKET MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp