Hasnur Group Salurkan Ratusan Paket Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Sungai Batang

jpnn.com, BANJARMASIN - Kepedulian terhadap korban bencana alam terus mengalir. Kali ini, ratusan paket bantuan disalurkan kepada warga yang terdampak banjir di Desa Sungai Batang, Kabupaten Banjar.

Aksi kemanusiaan ini dilakukan secara kolaboratif oleh Hasnur Group bersama Yayasan Hasnur Centre, UPZ Bakti Bersama, serta tim relawan dari Pemuda Bakti Banua. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga yang aktivitasnya terhambat akibat genangan air.

"Kami datang sebagai bentuk kepedulian untuk menyalurkan bantuan sembako dan pakaian layak pakai ke Desa Sungai Batang," ujar Sekretaris Umum Yayasan Hasnur Centre, Nina Richi Tresy Putri di Banjarmasin, Sabtu.

Bantuan bagi korban terdampak banjir akibat meluapnya sungai Martapura di Desa Sungai Batang tersebut sebanyak 491 paket.

Karena banjir di daerah tersebut belum juga surut sejak akhir Desember tahun 2025 hingga kini, yakni telah merendam 376 rumah, dengan total 491 Kepala Keluarga (KK) dan 1.472 jiwa terdampak.

"Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu masyarakat di sana dan memberikan semangat, terutama karena kami melihat banyak lansia yang juga terdampak," ujar Nina.

Dia menyampaikan, Hasnur Group, Yayasan Hasnur Centre dan UPZ Bakti Bersama menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kita turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan dibantu aparat desa setempat," ujarnya.