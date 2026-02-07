Hasnur Group Siapkan Tim dan Tata Kelola Hadapi Tantangan Bisnis 2026

jpnn.com, JAKARTA - Hasnur Group menegaskan pentingnya peran manusia, budaya, dan tata kelola sebagai fondasi utama pertumbuhan perusahaan serta transformasi berkelanjutan di tahun 2026.

Pesan ini disampaikan dalam Townhall Hasnur Group 2026 yang digelar pada Selasa (3/2/2026) di Gedung Swasana BRIN, Jakarta.

Mengusung tema “Living Our Values, Innovating Through the Change”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah perusahaan dan memperkuat budaya kerja, sekaligus mencerminkan kesiapan Hasnur Group sebagai grup usaha terdiversifikasi dalam menghadapi dinamika industri, ketidakpastian global, serta meningkatnya tuntutan tata kelola dan keberlanjutan.

Presiden Direktur Hasnur Group Jayanti Sari mengajak seluruh insan Hasnur Group untuk melihat perusahaan dari perspektif yang lebih luas dan jangka panjang.

Ia menggambarkan perusahaan sebagai 'kapal besar' yang sedang berlayar menuju tujuan jangka panjang, yang tidak hanya membutuhkan mesin yang kuat namun arah yang jelas dan kompas yang tepat.

“Dengan tujuh Strategic Business Unit yang memiliki karakter berbeda, tantangan kita adalah memastikan seluruh unit tetap bergerak dalam satu arah menuju masa depan Hasnur Group yang berkelanjutan,” ujar Jayanti Sari dalam sambutannya.

Dia menekankan bahwa penguatan budaya kerja melalui program New Working Culture dan pembentukan Komite Transformasi Bisnis menjadi kunci agar seluruh proses organisasi berjalan adaptif, efektif, dan mendukung keberlanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian Townhall 2026, Hasnur Group menghadirkan Toto Suharto, Country Manager RMA Group Indonesia, sebagai guest speaker dengan topik “How Leadership Shapes Results Through Culture”.