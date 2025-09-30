Close Banner Apps JPNN.com
Hasnuryadi Sulaiman Perintahkan Seluruh Kader Golkar Kalsel Wajib Dekat dengan Rakyat

Selasa, 30 September 2025 – 11:33 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Hasnuryadi Sulaiman memerintahkan seluruh pengurus dan kader partainya wajib selalu dekat dengan rakyat. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, BANJARMASIN - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hasnuryadi Sulaiman memerintahkan seluruh pengurus dan kader partainya wajib untuk selalu dekat dengan rakyat.

Dia juga meminta pengurus dan kader Golkar Kalsel agar bersedia menjadi mata, telinga dan mulut yang aktif menyuarakan berbagai kegelisahan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasnuryadi saat diminta pendapatnya terkait berbagai isu nasional saat ini, mulai dari kasus Makan Bergizi Gratis (MBG), kemandirian pangan hingga energi.

Menurut Hasnur, pada dasarnya semua isu-isu penting nasional harus menjadi perhatiannya, termasuk Partai Golkar Kalsel.

“Kita tak boleh menutup mata dan akan selalu aktif mengambil peran dalam ikut menyelesaikan aneka persoalan yang ada,” pesan Hasnur kepada seluruh pengurus dan kader Golkar Kalsel, Selasa (30/9).

Karena itu, kata Hasnur yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalsel, dirinya sengaja menggunakan kata wajib dalam perintah yang disampaikannya kepada seluruh kader.

Hal ini untuk memberi pesan kuat yang mengingatkan sebagai umat beragama di dalamnya melekat sebuah kewajiban.

“Salah satu kewajiban tersebut adalah selalu hadir bersama rakyat, dekat dengan rakyat dan peduli kepada rakyat. Jadi, ini perintah yang sengaja saya wajibkan kepada seluruh kader agar lebih mendapat perhatian sangat serius,” tegas Hasnur.

Ketua DPD Golkar Kalsel Hasnuryadi Sulaiman memerintahkan seluruh kader Golkar untuk selalu hadir bersama rakyat, dekat dengan rakyat dan peduli kepada rakyat

TAGS   Hasnuryadi Sulaiman  kader golkar  Golkar Kalsel  Golkar  rakyat  Kalsel 
