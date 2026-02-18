Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilpres

Hasrat Jokowi Berkuasa Kuat, Gibran Bakal Diusung di Pilpres 2029 Meski Tanpa Prabowo

Rabu, 18 Februari 2026 – 14:20 WIB
Hasrat Jokowi Berkuasa Kuat, Gibran Bakal Diusung di Pilpres 2029 Meski Tanpa Prabowo - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Preiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hasrat Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berkuasa sangat besar.

Menurut Dedi, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Jokowi, akan didorong berkontestasi pada Pilpres 2029 meski tidak dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Membaca hasrat kekuasaan Jokowi, Gibran potensial tetap diusung, dengan Prabowo maupun tidak, meskipun bisa jadi itu fase terakhir dari kekuasaan Jokowi," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (18/2).

Baca Juga:

Dedi menilai Gibran sangat mungkin bisa diusung pada 2029 dengan PSI menjadi partai yang akan mendukung.

"PSI dipastikan menjadi Parpol utama pengusung Gibran, terlebih jika nir ambang batas dijalankan," ujarnya.

Namun, kata Dedi, Gibran sulit menang pada 2029 ketika tak bersama Prabowo, karena nilai jual eks Wali Kota Solo itu yang kurang serta pengaruh Jokowi yang menurun.

Baca Juga:

"Gibran bukan kandidat yang mudah "dijual", pengaruh Jokowi sendiri tidak lagi sama seperti 2024," ujarnya.

Dedi menilai Gibran sulit menang melawan Prabowo. Bahkan, Anies Baswedan andai ketiga nama itu berhadapan sebagai Capres 2029.

Pengamat politik menyebut Gibran bakal didorong berkontestasi di Pilpres 2029 karena dibantu Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Gibran  Gibran Rakabuming Raka  Prabowo  Pilpres 2029  Joko Widodo 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp