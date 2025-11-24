Hasto Ajak Anak Muda Makassar Berjiwa Merdeka dan Kuasai Ilmu Pengetahuan

jpnn.com, MAKASSAR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan motivasi kepada anak muda Sulawesi Selatan dalam acara Ngopi Kebangsaan bersama Pemuda Sulsel di Makassar, Senin (24/11). Dalam dialog yang digagas Ketua Taruna Merah Putih Sulsel Erika Tansil ini, Hasto menekankan pentingnya kemandirian berpikir.

"Anak muda untuk tidak mudah dikooptasi, maka hadirlah menjadi jiwa yang merdeka dan kokoh dalam ideologi untuk membangun karakter dan punya nilai," pesan Hasto di hadapan peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan praktisi hukum.

Hasto mengajak anak muda memanfaatkan kemudahan akses informasi di era modern.

"Berbahagialah anda bebas mendapatkan informasi dari manapun saat ini. Anak muda bebas memilih idenya dan imajinasinya terhadap masa depan," ujarnya.

Dia menceritakan perjuangan para pendiri bangsa sebagai inspirasi. "Bung Hatta belajar di surau dengan keterbatasan buku tapi bisa berpikir visioner. Bung Karno belajar ketika teman-temannya bermain bola mencari jawaban atas nasib bangsa," kata Hasto.

Untuk menghadapi tantangan masa depan, Hasto memberikan sejumlah nasihat. "Kuasa ilmu pengetahuan bidang apapun itu. Kalau bisa jadi seseorang yang memiliki spesialisasi sehingga punya diferensiasi. Lalu jangan lupa membangun spirit di dalam diri," bebernya.

Baca Juga: Ferdinand PDIP Sarankan Ahmad Ali PSI Minum Obat Cacing

Hasto juga menekankan pentingnya kemandirian. "Anda harus mandiri. Jangan berpikir dana dulu, tapi punya ide dulu dan bagaimana arah menuju ide tersebut," tegasnya.

Dia menambahkan, PDIP memberikan ruang luas bagi anak muda untuk terlibat dalam politik dan bertukar pikiran membahas situasi terkini.