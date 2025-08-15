Hasto Ditunjuk Jadi Sekjen, Deddy: Menandakan PDIP Tidak Bisa Ditekan-tekan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebutkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partainya menandakan parpol berkelir merah itu tidak bisa diatur pihak lain.

Dia berkata demikian menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

"Soal sekjen, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa ditekan-tekan dan dikriminalisasi," kata Deddy, Jumat (15/8).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan penunjukan Hasto sebagai Sekjen PDIP juga pertanda ketum partainya Megawati Soekarnoputri akan melawan setiap penindasan.

"Apa pun itu ialah pesan yang kuat dari Bu Megawati, kami siap bertarung melawan kekuasaan yang menindas," ujar Deddy.

Sebelumnya, Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkap alasan yang membuat Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

"Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana," kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).