Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Hasto Ditunjuk Jadi Sekjen, Deddy: Menandakan PDIP Tidak Bisa Ditekan-tekan

Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:18 WIB
Hasto Ditunjuk Jadi Sekjen, Deddy: Menandakan PDIP Tidak Bisa Ditekan-tekan - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi sekjen partai untuk periode 2025-2030. Foto: Humas DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebutkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partainya menandakan parpol berkelir merah itu tidak bisa diatur pihak lain.

Dia berkata demikian menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

"Soal sekjen, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa ditekan-tekan dan dikriminalisasi," kata Deddy, Jumat (15/8).

Baca Juga:

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan penunjukan Hasto sebagai Sekjen PDIP juga pertanda ketum partainya Megawati Soekarnoputri akan melawan setiap penindasan. 

"Apa pun itu ialah pesan yang kuat dari Bu Megawati, kami siap bertarung melawan kekuasaan yang menindas," ujar Deddy.

Sebelumnya, Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkap alasan yang membuat Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih. 

Baca Juga:

Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

"Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana," kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebutkan penunjukan Hasto sebagai sekjen partai menandakan PDIP tidak bisa dikriminalisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hasto Kristiyanto  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto  Adian Napitupulu  PDIP  Megawati Soekarnoputri 
BERITA HASTO KRISTIYANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp