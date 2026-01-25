Hasto Kristiyanto Dorong Kantor Partai di Sukabumi Jadi Rumah Terbuka Bagi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Sukabumi dengan konsolidasi internal di Kantor DPC PDIP Kabupaten Sukabumi, Minggu (25/1). Pertemuan yang dihadiri ratusan kader dari tingkat kabupaten hingga kecamatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC setempat, Paoji Nurjaman.

Dalam sambutannya, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, menekankan pentingnya disiplin dan kesatuan komando. Ia meminta kader di Sukabumi untuk mengikuti arahan partai agar program kemanusiaan dapat dirasakan masyarakat.

"Kader di Sukabumi harus terus mengikuti arahan partai. Disiplin organisasi adalah kunci agar kerja-kerja kemanusiaan kita, termasuk pengelolaan klinik yang baru diresmikan, dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat," ujar dr. Ribka.

Baca Juga: PDIP Bentuk Sukarelawan Kesehatan Desa dan Kirim Bantuan ke Korban Longsor KBB

Hasto Kristiyanto menyatakan kebanggaannya dapat bertemu dengan kader di tingkat akar rumput. Ia mengungkapkan rasa senangnya berada di kantor partai. "Saya selalu merasa senang berada di kantor partai dibanding berada di tempat lain. Kantor ini adalah rumah rakyat, pusat pengorganisiran kepartaian kita," ungkap Hasto.

Ia pun mendorong agar Kantor DPC PDIP Kabupaten Sukabumi menjadi lebih terbuka dan ramah bagi warga. Hasto memberikan perumpamaan bahwa keterbukaan kantor partai akan mendatangkan dukungan dari rakyat.

"Saya mendorong agar kantor partai ini lebih terbuka. Kalau pintunya terang dan terbuka lebar, masyarakat akan banyak datang. Kalau rakyat senang datang ke sini, insyaallah rezekinya (partai) juga besar," tambah Hasto yang disambut tepuk tangan hadirin.

Hasto juga mengingatkan agar tidak ada diskriminasi struktural di internal partai. Ia menekankan semua kader memiliki derajat yang sama sebagai pejuang. “Berjuanglah dengan penuh disiplin. Selesaikan konsolidasi di akar rumput. Lakukan pemetaan politik dan dengan peta tersebut, jalankan program Partai sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang struktur Partai," pesan Hasto kepada para kader. (tan/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

