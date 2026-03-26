Hasto Kristiyanto Hadiri Forum CALD, Serukan Penguatan Demokrasi

jpnn.com, MANILA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghadiri pembukaan rangkaian kegiatan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) di Hotel Dusit Thani, Manila, Kamis (26/3). Forum bertajuk "All About Democracy" itu menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik pro-demokrasi Asia di tengah tantangan kemunduran demokrasi global.

Kehadiran Hasto didampingi Ketua Departemen Hubungan Internasional DPP PDIP Hanjaya Setiawan, pengurus DPC PDIP Depok drg. Rahma Charliyan, serta sejumlah simpatisan partai.

Para petinggi partai politik yang hadir diperkenalkan satu per satu oleh Moritz Kleine-Brockhoff yang pernah menjabat Kepala Wilayah Asia Tenggara dan Timur untuk Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF). Saat tiba menyebut Hasto, Moritz mengatakan bahwa sosok tersebut merupakan pejuang demokrasi yang bahkan sempat dipenjara karena kriminalisasi. Pernyataan itu sontak mengundang aplaus dan tepuk tangan. Hasto yang berdiri lalu memberikan tanda hormat kepada seluruh hadirin.

“Hasto adalah salah satu tokoh politik favorit saya,” kata Moritz.

Acara dibuka secara resmi oleh Presiden Partai Liberal Filipina, Lorenzo "Erin" Tañada III. Dalam pidatonya, Tañada menekankan momen bersejarah peringatan 80 tahun Partai Liberal Filipina dan 40 tahun Revolusi People Power (EDSA). Ia menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan harus didasarkan pada partisipasi aktif, bukan sekadar tradisi.

“Demokrasi harus dimulai dari barisan kita sendiri,” tegas Erin Tañada, yang juga menandai dimulainya era baru pemilihan pimpinan CALD secara langsung.

Erin juga menjelaskan bahwa di seluruh kawasan dan dunia saat ini, kita melihat kemunduran demokrasi, pengikisan kepercayaan terhadap institusi, dan tantangan yang berkembang terhadap kebebasan fundamental.

“Biarlah pertemuan di Manila ini menjadi jawaban kita. Biarlah ini menjadi ruang di mana kita menegaskan kembali komitmen kita tidak hanya pada idealisme demokrasi, tetapi pada tindakan demokrasi. Biarlah ini menjadi tempat di mana kita memperkuat kemitraan kita, menajamkan strategi kita, dan memperbarui tekad kita,” urai Tanada.