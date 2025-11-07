Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Hasto Kristiyanto Resmikan Kantor DPC PDIP Kupang Sebagai Rumah Rakyat

Jumat, 07 November 2025 – 15:53 WIB
Hasto Kristiyanto Resmikan Kantor DPC PDIP Kupang Sebagai Rumah Rakyat - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi membuka soft opening Kantor DPC PDIP Kota Kupang. Foto: PDIP

jpnn.com, KUPANG - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi membuka soft opening Kantor DPC PDIP Kota Kupang yang disambut dengan prosesi adat Nusa Tenggara Timur. Dalam pidatonya, Hasto menegaskan fungsi strategis kantor partai tersebut.

"Kantor partai juga harus menjadi Rumah Rakyat," tegas Hasto, Jumat (7/11).

“Kantor ini harus menjadi bangunan yang terbuka bagi kepentingan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, yang kemudian kita jabarkan menjadi kebijakan publik yang kita perjuangkan di legislatif," tambahnya.

Baca Juga:

Acara yang berlangsung di wilayah Alak, Kota Kupang, ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai, termasuk Ketua Bidang Organisasi DPP Andreas Hugo Pareira, Ketua DPD PDIP NTT Emi Nomleni, dan Ketua DPC PDIP Kota Kupang Yeskiel Loudoe.

Sebelumnya, Loudoe dalam laporannya memaparkan bahwa pembangunan kantor dua lantai ini merupakan hasil gotong royong kader.

"Setelah penyerahan sertifikat tanah pada Februari dan peletakan batu pertama pada 1 Juni, hari ini bangunan tahap I telah selesai," ungkap Loudoe.

Baca Juga:

Ia menambahkan target penyelesaian lantai tiga pada Maret tahun depan untuk menyongsong Grand Opening yang direncanakan pada Mei.

Hasto Kristiyanto juga memuji semangat gotong royong kader di Kupang dan menekankan fungsi kantor sebagai pusat data strategis untuk perencanaan partai yang efektif. Acara diakhiri dengan pengguntingan pita secara simbolis sebagai tanda dibukanya kantor baru tersebut untuk umum, yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan partai dan pelayanan masyarakat. (tan/jpnn)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmikan soft opening Kantor DPC Kupang,yang ditegaskannya harus menjadi rumah rakyat.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Hasto  rakyat  kantor 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp