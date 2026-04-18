Hasto PDIP Bilang Kritik Publik Era Presiden Jokowi Banyak yang Benar

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan demokrasi menjadi sehat ketika kritik kepada pemerintah dipandang sebagai kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa.

Hasto mengatakan hal tersebut saat menyampaikan pernyataan kepada awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (18/4).

"Kritik itu sehat bagi demokrasi," kata Hasto, Sabtu.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu kemudian berbagai pengalaman saat PDIP menjadi bagian dari rezim Joko Widodo (Jokowi), utamanya pada periode kedua (2019-2024).

Hasto mengatakan kritik yang datang dialamatkan ke pemerintahan saat itu terbukti pada kemudian hari.

"Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata dia.

PDIP, kata Hasto, tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengabaikan kritik.

"Kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDIP saat itu," lanjutnya.