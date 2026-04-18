Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Hasto PDIP Bilang Kritik Publik Era Presiden Jokowi Banyak yang Benar

Sabtu, 18 April 2026 – 20:06 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat acara Peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan demokrasi menjadi sehat ketika kritik kepada pemerintah dipandang sebagai kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa.

Hasto mengatakan hal tersebut saat menyampaikan pernyataan kepada awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (18/4).

"Kritik itu sehat bagi demokrasi," kata Hasto, Sabtu.

Baca Juga:

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu kemudian berbagai pengalaman saat PDIP menjadi bagian dari rezim Joko Widodo (Jokowi), utamanya pada periode kedua (2019-2024).

Hasto mengatakan kritik yang datang dialamatkan ke pemerintahan saat itu terbukti pada kemudian hari.

"Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata dia.

Baca Juga:

PDIP, kata Hasto, tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengabaikan kritik.

"Kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDIP saat itu," lanjutnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan banyak kritik dari publik di era Presiden Jokowi terbukti benar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Hasto Kristiyanto  Jokowi  Prabowo Subianto 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp