JPNN.com - Politik

Hasto PDIP: Bung Karno Melihat Israel sebagai Kekuatan Neoimperialisme Ciptaan Barat

Rabu, 22 Oktober 2025 – 23:12 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dalam aktivitas politik di luar negeri selalu membahas isu kemerdekaan Palestina.

Hasto berkata demikian dalam acara peringatan Hari Santri Nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Dia mengatakan Bung Karno sedari awal menganggap Israel sebagai kekuatan Barat untuk menjajah negara Timur Tengah, termasuk Palestina.

"Bung Karno melihat Israel sebagai kekuatan neoimperialisme dan kolonialisme yang diciptakan Barat," kata Hasto, Rabu.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan Bung Karno tak berdiam diri melihat penjajahan Israel ke Palestina. 

Bung Karno, kata Hasto. menggagas konsep kemandirian demi memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Hasto menyebut Bung Karno sampai membujuk Presiden ke-35 AS John F Kennedy untuk membantu Indonesia memiliki nuklir.

Kennedy pun menyambut positif. Namun, rencana itu buyar setelah politikus berinisial JFK itu tewas ditembak.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Proklamator RI Soekarno menganggap Israel sebagai kekuatan neoimperialisme.

