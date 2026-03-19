Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hasto PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Istana

Kamis, 19 Maret 2026 – 19:25 WIB
Hasto PDIP Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati di Istana - JPNN.COM
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap isi pertemuan Prabowo-Megawati yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab selama  lebih dua jam tersebut.

“Ibu Megawati menyampaikan kepada saya bahwa itu adalah pertemuan teman lama dan berlangsung secara akrab selama lebih dari 2 jam,” ucap Hasto dalam keterangannya, Kamis (19/3).

Dalam pertemuan tersebut, kata Hasto, Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani yang merupakan ketua DPR RI.

Menurut Hasto, dalam pertemuan dua pemimpin tersebut, dibahas sejumlah hal-hal strategis tentang persoalan bangsa dan negara, serta berbagai masalah geopolitik.

Pengalaman Megawati sebagai presiden kelima RI, termasuk berbagai pendekatan kebijakan yang selalu menekankan pentingnya sense of priority dan sense of urgency, menjadi salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut.

“Demikian juga terkait dengan persoalan geopolitik, khususnya kepeloporan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan berbagai peran penting dalam membangun tata dunia baru melalui politik luar negeri bebas aktif,” papar Hasto.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, Megawati juga menceritakan kunjungan terakhirnya ke Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap isi pertemuan Prabowo-Megawati di Istana Negara, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertemuan Prabowo dan Megawati  Megawati Sukarnoputri  Presiden Prabowo  Hasto PDIP  Istana 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp