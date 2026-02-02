Hasto Pimpin Konsolidasi PDIP Kaltim, Bahas Politik Ekologi hingga Daya Beli

jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin rapat konsolidasi internal jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalimantan Timur di Samarinda pada Senin (2/2). Dalam pertemuan strategis pasca-Rakernas ini, Hasto menyampaikan sejumlah arahan kunci mulai dari landasan moral perjuangan partai hingga visi politik ekologi untuk Kalimantan.

“Politik itu bukan sekadar soal perebutan kekuasaan atau kursi di pemerintahan. Politik adalah perjuangan moral. Politik adalah jalan kehidupan untuk menyuarakan mereka yang tidak terdengar, serta membela hak-hak rakyat yang terpinggirkan melalui kebijakan yang konkret,” tegas Hasto Kristiyanto.

Hasto menyoroti peran strategis Kalimantan Timur dan menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Bung Karno sejak dulu menetapkan Kalimantan sebagai pusat paru-paru dunia. Maka, tugas kita adalah mengembalikan semangat politik ekologi itu. Pembangunan di Kaltim jangan hanya terfokus pada jalan tol, tetapi juga transportasi logistik massal seperti rel kereta api untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh,” jelasnya.

Merespons kondisi ekonomi, Hasto mengajak kader untuk peka terhadap penurunan daya beli. “Kita harus peka. Ketika daya beli menurun, partai harus hadir. Itulah mengapa kita dorong pembuatan dapur umum dan program yang langsung menyentuh dapur rakyat. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi,” tambah Hasto.

Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, melaporkan soliditas partai dalam advokasi. "Rumah partai aktif 24 jam untuk melayani aspirasi masyarakat. Mulai dari masalah hukum pertanian, perkebunan, hingga fasilitas kesehatan seperti pembangunan rumah sakit yang dipelopori kepala daerah PDI Perjuangan, semua untuk kemaslahatan Bumi Etam," papar Ananda yang akrab disapa Nanda.

Hasto juga menginstruksikan transformasi organisasi berbasis data dan teknologi. "Gunakan imajinasi dan ide untuk membangun partai. Jika kita bekerja keras dengan perencanaan yang baik dan strategi yang matang, PDI Perjuangan akan tetap menjadi pilihan utama rakyat pada 2029 nanti," pungkas Hasto Kristiyanto. (tan/jpnn)