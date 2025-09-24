Hasto Sebut Pidato Prabowo di PBB Kuat Secara Historis dan Ideologis

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut positif pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

Sebab, kata dia, Prabowo berbicara tentang tragedi kemanusiaan di Gaza sekaligus kemerdekaan Palestina yang sejalan dengan sejarah Indonesia.

"Apa yang disampaikan Presiden Prabowo sangat kuat secara historis dan secara ideologis bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina," kata Hasto menjawab awak media di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Dia melanjutkan Indonesia memang menjadi negara yang secara konsisten menentang praktik antikemanusiaan, termasuk di Gaza.

"Kita mengutuk itu dan kemudian kita menggalang solidaritas antarbangsa," ujar Hasto.

Pria kelahiran Yogyakarta itu bahkan menyebutkan pidato Prabowo tentang kemerdekaan Palestina senafas dengan perjuangan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

"Sebab, yang disampaikan Presiden Prabowo juga senapas yang diperjuangkan oleh Bung Karno, yang sejak Konferensi Asia Afrika memang telah menandatangani komunikasi politik di dalam mendukung kemerdekaan Palestina seluas-luasnya," kata dia.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB ingin Palestina bisa merdeka.