Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Hati-Hati dengan Harga Emas, Bukan Sesaat, Jangan FOMO, Waspada

Jumat, 30 Januari 2026 – 10:42 WIB
Hati-Hati dengan Harga Emas, Bukan Sesaat, Jangan FOMO, Waspada - JPNN.COM
Emas. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Felisitas Defung mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi lonjakan harga emas.

Defung juga mengimbau masyarakat tidak terjebak fenomena tak mau ketinggalan atau fear of missing out (FOMO).

Harga emas melonjak dipicu oleh kondisi geopolitik serta ekonomi global.

Baca Juga:

"Bagi investor pemula, perlu berhati-hati jangan sampai hanya terpicu oleh harga yang sedang bagus karena investasi emas itu sifatnya jangka panjang dan bukan untuk sekadar mengejar keuntungan sesaat," kata Defung.

Per hari ini harga emas di pasaran terpantau cukup tinggi, seperti produk Galeri24 yang dibanderol Rp3,26 juta per gram serta produk UBS yang menyentuh angka Rp3,27 juta per gram.

Defung menilai minat generasi milenial hingga Gen Z terhadap emas meningkat drastis akibat bombardir informasi di media sosial yang terus-menerus menampilkan grafik kenaikan harga harian secara masif.

Baca Juga:

"Kehadiran platform investasi digital memang mempermudah masyarakat untuk membeli emas mulai dari nominal kecil, misalnya Rp500 ribu, tanpa harus terpaku pada pembelian fisik seberat satu gram," katanya.

Dia meminta masyarakat waspada terhadap aplikasi investasi bodong dan wajib memastikan platform tersebut telah terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Minat generasi milenial hingga Gen Z terhadap emas meningkat drastis akibat bombardir informasi di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  emas  investasi 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp