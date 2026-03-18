Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Tips Ramadan

Hati-hati Konsumsi Obat Herbal Saat Mudik, Ini Penjelasan Apoteker

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:11 WIB
Ilustrasi arus mudik lebaran 2026. ilustrasi. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com - ‎‎Musim mudik Lebaran identik dengan perjalanan panjang yang melelahkan. Untuk menjaga stamina, banyak pemudik mengandalkan obat herbal masuk angin.

Namun, di balik rasa hangat yang menenangkan, tersimpan ancaman tersembunyi: potensi overdosis eugenol yang bisa berakibat fatal, terutama bagi penderita asam lambung.

Ironisnya, potensi bahaya ini justru tersirat dari edukasi yang disampaikan oleh para influencer kesehatan.

‎Tradisi mudik Lebaran selalu diwarnai dengan antusiasme masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Perjalanan darat yang memakan waktu belasan hingga puluhan jam seringkali membuat kondisi fisik menurun.

Sebagai solusi instan, obat herbal masuk angin menjadi “teman setia” para pemudik. Sayangnya, kebiasaan mengonsumsi obat ini secara berlebihan tanpa memperhatikan dosis justru menyimpan bahaya serius.

‎Keresahan ini bermula dari keluhan sejumlah netizen di media sosial, khususnya penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), yang mengalami rasa sakit luar biasa setelah mengonsumsi produk tersebut.

“Buset, rasanya kayak mau nggak ada aja. Sakit sekali,” tulis pengguna TikTok @mukenxprvqo.

Keluhan ini memicu perdebatan panjang mengenai keamanan eugenol, senyawa utama dalam ekstrak daun cengkeh yang menjadi bahan dasar obat herbal tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   obat herbal  mudik  apoteker  Mudik Lebaran 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp