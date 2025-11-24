Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Inggris

Hatrik Eze Bawa Arsenal Berjarak 6 Poin dari Chelsea di Klasemen Premier League

Senin, 24 November 2025 – 07:05 WIB
Hatrik Eze Bawa Arsenal Berjarak 6 Poin dari Chelsea di Klasemen Premier League - JPNN.COM
Eberechi Eze merayakan gol Arsenal bersama kapten Buyako Saka. Foto: premierleague

jpnn.com - LONDON - Eberechi Eze menjadi bintang pada laga Arsenal vs Tottenham Hotspur di pekan ke-12 Premier League yang digelar di Emirates Stadium, London, Minggu (23/11) malam.

Arsenal memenangi derbi London Utara itu dengan skor 4-1.

Eze mencetak hatrik, yakni pada menit 41, 46, dan 76.

Itu hatrik pertama yang tercipta dalam derbi London Utara sejak 1978 (Alan Sunderland).

"Catatan itu menunjukkan betapa sulitnya apa yang telah Eze lakukan hari ini," kata Pelatih Arsenal Mikel Arteta kepada BBC.

"Dia punya kesempatan mencetak empat atau lima gol. Dia bisa menciptakan momen-momen ajaib," imbuh Arteta.

Satu gol lain Arsenal dicetak Leandro Trossard pada menit ke-36.

Spurs hanya mengukir satu gol, dicetak Richarlison pada menit ke-55.

Arsenal memenangi derbi London Utara itu dengan skor 4-1. Cek klasemen Premier League di sini.

