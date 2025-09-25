Close Banner Apps JPNN.com
Hatten Bali Borong Medali Emas di Panggung Internasional

Kamis, 25 September 2025 – 00:50 WIB
Hatten Bali Borong Medali Emas di Panggung Internasional
James Kalleske - Head of Winemaker PT. Hatten Bali Tbk. Foto: source for JPNN

jpnn.com, DENPASAR - Perusahaan wine asal Bali, PT Hatten Bali Tbk kembali mencatatkan prestasi di panggung internasional setelah memborong sejumlah penghargaan di dua ajang kompetisi wine terbesar di dunia, yaitu China Wine & Spirits Awards (CWSA) 2025 dan AWC Vienna Summer Tasting 2025.

Perusahaan yang menaungi empat brand wine seperti Hatten Wines, Two Islands Wines, Two Islands Reserve, Dragonfly Wines itu cocok untuk momen sehari-hari.

Keempat brand itu menunjukan komitmen mereka untuk menghadirkan wine yang sesuai untuk pasar lokal maupun internasional.

Pada ajang CWSA 2025, Hatten Wines membawa pulang medali emas untuk varian unggulan wine, yaitu Aga Red, Aga Rosé, Aga White, Jepun Sparkling Rosé, Pino de Bali, Sweet Alexandria, dan Tunjung Brut Sparkling.

CWSA dikenal dengan metode penjurian Triple Blind-Tasting yang sangat ketat, menjadikan penghargaan tersebut sebagai tolok ukur prestise bagi produsen wine di seluruh dunia.

CWSA hanya memberikan penghargaan ke pada wine terbaik dari produsen terkemuka di seluruh dunia.

“Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan kualitas wine kami, tetapi juga kerja keras, kreativitas, dan visi dari seluruh tim," ungkap President Director PT Hatten Bali Tbk, IB Rai Budarsa dalam siaran persnya, Selasa (24/9).

Dia mengatakan wine buatan Bali mendapatkan begitu banyak Medali Emas di tingkat internasional.

Perusahaan wine asal Bali ini mencatatkan prestasi di panggung internasional setelah memborong sejumlah penghargaan di dunia internasional.

