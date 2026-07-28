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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hattrick Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker Tak Mau Ambil Semua Kredit

Selasa, 28 Juli 2026 – 04:49 WIB
Hattrick Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker Tak Mau Ambil Semua Kredit - JPNN.COM
Bomner Timnas Indonesia Mitchell Baker (depan) melakukan selebrasi setelah membobol gawang Kamboja. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Laga Timnas Indonesia kontra Kamboja di Piala AFF 2026 berubah menjadi malam yang tak terlupakan bagi Mitchell Baker.

Penyerang berusia 19 tahun itu langsung membuka debutnya dengan torehan tiga gol alias hattrick ketika Skuad Garuda menang telak 5-1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026).

Malam yang seharusnya hanya menjadi kesempatan memperkenalkan diri justru berubah menjadi panggung bagi striker berpostur 197 cm tersebut.

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Baker mengaku dirinya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi di lapangan.

"Sejujurnya saya tidak pernah membayangkan semuanya berjalan seperti ini. Rasanya luar biasa dan sampai sekarang saya masih seperti belum percaya bisa mengalami malam seperti ini," ucapnya selepas pertandingan.

Kredit untuk Thom Haye dan Eliano Reijnders

Meski menjadi bintang kemenangan Indonesia, Baker menolak menganggap kemenangan Indonesia sebagai hasil kerja individu.

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Dia menilai keberhasilannya lahir karena kualitas permainan tim, terutama umpan-umpan matang yang diberikan Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Khusus untuk Thom Haye, gelandang Persib itu memberikan tiga asis di pertandingan melawan Kamboja.

Laga Timnas Indonesia kontra Kamboja di Piala AFF 2026 berubah menjadi malam yang tak terlupakan bagi Mitchell Baker.

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TAGS   Mitchell Baker  Piala AFF 2026  Timnas Indonesia  Thom haye  Piala AFF 
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