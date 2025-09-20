Close Banner Apps JPNN.com
Hattrick Ciro Alves Antar Malut United Hancurkan Madura United, Hendri Susilo Aman

Sabtu, 20 September 2025 – 03:00 WIB
Hattrick Ciro Alves Antar Malut United Hancurkan Madura United, Hendri Susilo Aman - JPNN.COM
Ciro Alves saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Gelora Kie Raha, Maluku Utara, Jumat (19/9) melawan Madura United. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United akhirnya memutus tren buruk di BRI Super League 2025/26 dengan kemenangan meyakinkan atas Madura United.

Semifinalis Liga 2 musim 2023/24 itu menang dengan skor 4-1 di Gelora Kie Raha, Maluku Utara, Jumat (19/9).

Tim berjuluk Laskar Kie Raha memastikan tiga poin berkat hattrick Ciro Alves (menit 11', 63', 81') dan satu gol Yakob Sayuri (53').

Adapun satu-satunya gol balasan Madura United dicetak Jordy Wehrmann pada menit ke-36.

Angin Segar Bagi Malut United

Kemenangan ini menjadi angin segar setelah Malut United hanya meraih satu poin dari tiga laga sebelumnya.

Safrudin Tahar cum suis bermain imbang melawan Persija Jakarta (1-1), sebelum menelan kekalahan dari PSIM Yogyakarta (0-2) dan Persik Kediri (1-2).

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengaku lega melihat timnya berhasil merebut kemenangan perdana.

Mantan pelatih Semen Padang itu sempat dalam tekanan hingga terancam dipecat sebelum akhirnya mampu pecah telur di hadapan publik Laskar Kie Raha.

Hattrick Ciro Alves bawa Malut United bangkit di pekan keenam Super League 2025/26 saat melawan Madura United, Jumat (19/9)

