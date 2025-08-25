Haul ke-270 Mbah Priok Berlangsung Aman dan Khidmat, Kapolres Ucapkan Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan haul ke-270 Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad atau Mbah Priok berjalan lancar, aman, dan penuh khidmat di area makam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (24/8). Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh elemen masyarakat yang terlibat.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 2.600 jemaah dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Karawang, dan Purwakarta. Mereka memadati lokasi sejak pagi hingga petang hari dengan menggunakan 32 unit bus, 15 mobil Elf, 20 angkot, dan hampir 950 kendaraan roda dua.

Pengamanan acara dilakukan oleh 1.073 personel gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara, Ditsamapta Polda Metro Jaya, Satbrimob Polda Metro Jaya, Ditlantas Polda Metro Jaya, Kodim 0502/JU, Satpol PP, KSOP, Dishub, serta unsur keamanan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Martuasah menyampaikan arahan sebelum apel pengamanan. “Pelaksanaan pengamanan haul Mbah Priok ini adalah tanggung jawab kita bersama. Laksanakan tugas dengan humanis, jangan ada yang membawa senjata api, dan pastikan lalu lintas diatur dengan baik serta sesuai dengan rencana pengamanan," kata dia.

Rangkaian acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan kedatangan jamaah, dilanjutkan shalat Dzuhur berjemaah, pembacaan salawat, tawasul, dan Ratib Al-Haddad. Acara inti berlangsung dari pukul 13.25 WIB hingga 17.00 WIB, meliputi pembacaan Yasin dan Tahlil, ziarah, penampilan hadroh, maulid, salawat nabi, manaqib, serta tausiyah oleh Habib Muhammad bin Ali Assegaf dan KH. Muhammad Ainul Yaqin.

“Kami juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat, peziarah, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung. Kegiatan haul ke-270 Mbah Priok berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Ini semua berkat kerja sama dan sinergi yang baik dari seluruh elemen," kata Kapolres Martuasah. (tan/jpnn)