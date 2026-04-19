Haul ke-7 Almarhum Ustaz Arifin Ilham, Az Zikra Ajak Umat Perkuat Zikir dan Ukhuwah

jpnn.com, BOGOR - Majelis Zikir Az Zikra& dijadwalkan menggelar Haul ke-7 Almarhum KH Muhammad Arifin Ilham pada 3 Mei 2026 di Masjid Az Zikra Sentul, Bogor.

Agenda ini dipersiapkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali semangat zikir, mempererat Persatuan umat, serta melanjutkan warisan dakwah KH Muhammad Arifin Ilham yang selama ini dikenal luas di tengah masyarakat.

Peringatan haul tersebut dipandang bukan sekadar acara mengenang ulama kharismatik itu, tetapi juga menjadi ajakan bagi umat Islam untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Baca Juga: Ungkapan Menyentuh Istri Ketiga Almarhum Ustaz Arifin Ilham

“Momentum Haul ke-7 ini ! sarana menghidupkan kembali semangat zikir sebagai kekuatan umat,” kata Pimpinan Majelis Zikir Az Zikra, KH Muhammad Abdul Syukur Yusuf.

Dia mengatakan Haul ke-7 KH Muhammad Arifin Ilham menjadi wujud cinta dan penghormatan kepada sosok guru yang telah mewariskan semangat dzikir sebagai kekuatan umat. Menurutnya, nilai-nilai dakwah almarhum tetap relevan untuk menjawab kebutuhan spiritual masyarakat saat ini.

"Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, majelis ini diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang menghadirkan ketenangan, memperkokoh keimanan, dan menumbuhkan semangat persaudaraan,"

Baca Juga: Ini Amanah yang Selalu Disampaikan Almarhum Ustaz Arifin Ilham

Kegiatan ini juga dirancang menjadi titik temu berbagai elemen umat, mulai dari jamaah, ulama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Kebersamaan lintas kalangan dalam satu majelis dinilai penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun sinergi dakwah yang lebih luas di masa depan.b;

Rangkaian acara Haul- ke-7 KH Muhammad Arifin Ilham akan diisi dengan dzikir akbar, tausiyah para ulama, doa bersama, serta refleksi atas perjuangan dakwah almarhum. Panitia membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk hadir dan mengikuti majelis yang diharapkan berlangsung khusyuk, penuh keberkahan, dan memberi dampak spiritual bagi para jamaah.