Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Hayomoto 8th Anniversary: Festival yang Satukan Fotografi, Otomotif, dan Kreativitas

Senin, 10 November 2025 – 18:54 WIB
Hayomoto 8th Anniversary: Festival yang Satukan Fotografi, Otomotif, dan Kreativitas - JPNN.COM
Satu di antara kegiatan di festival perayaan Hayomoto 8th Anniversary di Bintaro, Tangerang. Foto: hayomoto

jpnn.com, JAKARTA - Delapan tahun bukan sekadar angka bagi Hayomoto. Komunitas fotografi itu merayakan perjalanan kreatifnya lewat acara bertajuk “From Infinity to Beyond” di Bintaro Avenue.

Namun, ulang tahun kali ini bukan sekadar seremoni — melainkan sebuah festival kolaboratif yang memadukan dunia fotografi, otomotif, dan ekonomi kreatif dalam satu ruang inspiratif.

Dari Komunitas ke Gerakan “Ayo Kolaborasi!”

Baca Juga:

Hayomoto yang digagas oleh fotografer kenamaan Martha Suherman itu lahir dari semangat sederhana: “Ayo Foto!”.

Kini, setelah delapan tahun, semangat itu berevolusi menjadi gerakan “Ayo Kolaborasi!” — membuka ruang bagi lintas profesi, generasi, dan lokasi untuk tumbuh bersama melalui visual.

Dengan lebih dari 400 anggota aktif di Indonesia dan mancanegara, Hayomoto telah menjadi tempat bertumbuhnya para fotografer muda dan profesional lewat workshop, kompetisi, hingga photo challenge internasional.

Baca Juga:

Hayomoto 8th Anniversary: Festival yang Satukan Fotografi, Otomotif, dan Kreativitas

Pasar Kaget F-STOP

Delapan tahun bukan sekadar angka bagi Hayomoto. Komunitas fotografi itu merayakan perjalanan kreatifnya lewat acara “From Infinity to Beyond” di Bintaro Avenue

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hayomoto  komunitas fotografi  Mobil Honda  Yamaha  martha suherman 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp