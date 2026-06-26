Headroom Coffee Ajak Pengunjung Mengenal Bahasa Isyarat Bersama Kawan Tuli

jpnn.com, SOLO - Headroom Coffee Solo menghadirkan pengalaman yang berbeda melalui program Bar Take Over bersama teman-teman dari Kawan Tuli.

Selama acara berlangsung, seluruh pengunjung diajak untuk merasakan pengalaman memesan kopi menggunakan bahasa isyarat, membuka ruang belajar sekaligus membangun komunikasi yang lebih inklusif.

Melalui pendampingan dari teman-teman Kawan Tuli, para pengunjung dikenalkan dengan berbagai isyarat sederhana untuk memesan menu, mengucapkan terima kasih, hingga berinteraksi langsung dengan barista.

“Di balik setiap cangkir kopi selalu ada ruang untuk saling memahami. Hari ini kami belajar bahwa komunikasi bisa hadir dalam banyak cara, dan bahasa isyarat adalah salah satunya. Kami berharap pengalaman sederhana ini dapat menumbuhkan empati sekaligus membuat lebih banyak orang merasa diterima, ujar Qolby sebagai Barista Headroom Coffee Solo.

Antusiasme pengunjung selama acara menunjukkan pengalaman baru seperti ini mampu menghadirkan percakapan yang lebih bermakna.

Tidak sedikit pengunjung yang mencoba menghafalkan beberapa kosakata bahasa isyarat dan menggunakannya saat memesan kopi.

Bagi Headroom Coffee, kopi selalu lebih dari sekadar minuman. Sejak awal, Headroom dibangun sebagai ruang bertemu, berbagi cerita, dan memperluas perspektif. Kolaborasi bersama Kawan Tuli menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut.

Headroom Coffee percaya bahwa kopi bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang hubungan, cerita, dan pengalaman yang dibangun bersama.